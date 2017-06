Blumberg Zeltlager in Blumberg-Fützen für die Kreisjugendfeuerwehren - Mit vielen Bildern!

Zeltlager in Blumberg-Fützen für die Kreisjugendfeuerwehren - Mit vielen Bildern!

Die Jugendfeuerwehren der Blumberger Abteilungen halten am Wochenende ihr kreisweites Zeltlager in Fützen ab.

Fützen ist am Wochenende fest in der Hand der Jugendfeuerwehren im Schwarzwald-Baar-Kreis. Von Freitag bis Sonntag ist dort ein kreisweites Zeltlager mit einem unterhaltsamen Programm. Dieses Jahr organisieren die Blumberger Jugendfeuerwehren das Zeltlager in Fützen im Bereich des Festplatzes und der Buchberghalle. Federführend ist Hartmut Pfalzgraf, Feuerwehrjugendwart der Blumberger Abteilungen.