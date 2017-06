Blumberg/Fützen Zeltlager für Jugendfeuerwehr in Fützen steht

Zeltlager für Jugendfeuerwehr in Fützen steht

In Fützen wurde am Donnerstag das große Kreiszeltlager für die Jugendfeuerwehr im Schwarzwald-Baar-Kreis aufgebaut. Bis Sonntag haben 389 Jugendliche ein ausgeklügeltes Programm.

Fützen steht am Wochenende im Blickpunkt. Von 31 Jugendfeuerwehren im Schwarzwald-Baar-Kreis haben sich 389 Jungen und Mädchen zu einem kreisweiten Zeltlager angemeldet. Am Freitag reisen die Jugendlichen an, der offizielle Beginn ist Freitagabend, nach der Lagereröffnung folgt zum Auftakt gleich eine Fackelwanderung.

Damit das Ganze in ordentlichen Bahnen verlaufen kann, erfolgte ab Donnerstagnachmittag der Aufbau. "Jede Jugendwehr baut ihr Zelt selbst auf", erklärte Hartmut Pfalzgraf, Jugendwart der Blumberger Gesamtwehr. So brachte jede Jugendwehr ihr eigenes Zelt mit. Beim Aufbau erhalten die Jugendlichen Unterstützung von einigen älteren Kameraden, insgesamt 31 freiwillige Helfer hatte Hartmut Pfalzgraf notiert. Die Jugendlichen zeigten gleich Einsatz, sie gingen "mit sehr viel Engagement" zur Sache, äußerte sich lobend Tanja Gleichauf von Feuerwehrabteilung Fützen, die für das Zeltlager die Einweisung und Platzanweisung übernommen hat. Auch Hartmut Pfalzgraf freut sich, ist dieser Einsatz doch der deutliche und sichtbare Beweis, dass schon auf die Jugendfeuerwehren Verlass ist, eine Eigenschaft, die für die ganze Feuerwehrzeit von großer Bedeutung sei.

Einmal im Jahr treffen sich die Jugendlichen im Schwarzwald-Baar-Kreis zu diesem traditionellen Zeltlager, das zum ersten Mal in Fützen stattfindet. Hartmut Pfalzgraf und die anderen Verantwortlichen aus dem Organisationsteam finden es wichtig, dass die Jugendlichen sich auch in diesem lockeren Rahmen austauschen können.

Die Verpflegung erfolgt durch die Logistikgruppe des Schwarzwald-Baar-Kreises, an der Spitze Fachmann Viktor Müller aus Nordhalden und sein Stellvertreter Joachim Hirt, ebenfalls aus Nordhalden. Ihnen zur Seite stehen Berthold Martin, Karl Fleischer sowie mit Harald Bregler auch ein jahrelanger Freund aus dem benachbarten Schaffhausen. Schon seit einer Woche sind die Verpflegungsspezialisten dabei, das Zeltlager vorzubereiten.

Das Programm

Am Freitag erfolgt ab 16 Uhr die Anreise, es gibt ein Abendessen und es folgt die Lagebesprechung. Um 20.30 Uhr heißt es dann versammeln zur Lagereröffnung und zum anschließenden Fackelumzug durch das Dorf. Der Samstag steht im Zeichen einer Dorf-Olympiade und einer späten Beach-Party um einen Kreativpokal, der am Sonntag, nach dem Mittagessen vergeben wird. Inzwischen haben die Verantwortlichen den Speiseplan festgelegt. Auch der Bereich Verpflegung verspricht für die Jungfeuerwehrleute ein kulinarisches Erlebnis zu werden. (bal)