Donaueschingen Wolfs-Wurscht für hungrige Mäuler

Bilanz des Nachtumzugs der RandenwölfeStromausfall kann Stimmung nicht trüben

Blumberg – Da haben die Nordhalender Randenwölfe in ihrem Jubeljahr aber mächtig einen rausgehauen. Es war mit zweistelligen Minusgraden zwar bitterkalt, doch über 30 Zünfte machten dem Geburtstagskind ihre Aufwartung beim Nachtumzug durch den Ort. Die Besucher dankten für das Spektakel mit ihrem zahlreichen Erscheinen.

Schon beim Zunfmeisterempfang herrschte eine klasse Stimmung, es wurde gesungen gelacht und geklatscht. Blumbergs Bürgermeister Markus Keller und seine Gattin waren ebenfalls anwesend – doch nicht nur, um die Begrüßungsworte zu sprechen, auch für sie hieß es im Anschluss "lasst uns feiern gehen". Der Präsident der Randenwölfe, Dirk Steuer, zeigte sich ebenfalls überwältigt. Mit lockeren Worten läutete er den Abend ein. "Von unseren 130 Einwohnern sind bestimmt 120 als Helfer eingeteilt", lachte Steuer. Originell die "Wolfs-Wurscht", die an alle Zunftmeister verteilt wurde, der Schwarzwaldhof war selbstredend Produzent. Die Gäste durften sich sicher sein, es wurde keine Wölfe verwurstet. Auch in den elf nett herausgeputzten "Besen" ließ es sich schon vor Umzugsbeginn perfekt aushalten. Hier wurde kräftig geschunkelt und gefeiert.

Schaulaufen der Zünfte

Pünktlich zum Umzug der über 30 Zünfte fiel dann in der Hälfte der Ortschaft der Strom aus. War es die Kälte, zu viele Lichter oder Heizlüfter oder Musikanlage – eigentlich egal, mit Volldampf wurde daran gearbeitet, und nach der Hälfte des Umzugs hatte man wieder Licht und Strom. Es war ein schönes Schaulaufen der Zünfte, die sich aufgrund der Kälte dann auch sehr agil zeigten, und mit den Umzugsbesuchern so ihren Schabernack trieben. Respekt bei den kleinen Durchgucklöchern der Schemen – und das noch im Dunkeln. Es war zwar nicht der megalange Umzug, rund 30 Minuten dauerte das Spektakel, "Dafür war er aber umso schöner", waren sich die Besucher einig. Im Anschluss wurde dann in den Garagen, Scheunen und Hallen – alle als Besenwirtschaften getarnt – kräftig bis in die frühen Morgenstunden weitergefeiert. Selbst der Südwestrundfunk war mit einem Kamerateam vor Ort. Und schon wurde die kleine Randengemeinde Nordhalden landesweit bekannt.

Randenwölfe

Symbolfiguren: Sie laufen bei den Umzügen vorneweg. Dazu gehören Fähnrich, Narreneltern, Büttel (Narrenpolizist), Metzger und der Leitwolf.

Sie laufen bei den Umzügen vorneweg. Dazu gehören Fähnrich, Narreneltern, Büttel (Narrenpolizist), Metzger und der Leitwolf. Hemdträger: Sie sind von weit her leicht an ihren bemalten Hemden zu erkennen.

Sie sind von weit her leicht an ihren bemalten Hemden zu erkennen. Maskenträger: Sie tragen durch allerlei Schabernack zum Gelingen eines Umzugs bei. Zahlenmäßig sind sie die größte Gruppe bei den Randenwölfen.

Sie tragen durch allerlei Schabernack zum Gelingen eines Umzugs bei. Zahlenmäßig sind sie die größte Gruppe bei den Randenwölfen. Elferrat: Hier finden sich alle "Großkopferten". Der Elferrat besteht aus dem inneren Vorstand (Präsident, Zunfträte, Schriftführer, Kassierer und Maskenvertreter) und den Beisitzern.

Bildergalerien im Internet: