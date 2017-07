Blumberg Wolfgang Tscholl hat viele Blumberger Schüler gefördert

Lehrer Wolfgang Tscholl geht im August in den Ruhestand. 34 Jahre unterrichtete er an der Blumberger Scheffelschule, er war auch im Schulleitungsteam

Blumberg – Ein bisschen Wehmut schwang mit, als Wolfgang Tscholl vorigen Samstag die Zehntklässler der Grund- und Werkrealschule Eichberg entließ. Die Hälfte davon hatte er sechs Jahre lang betreut und geführt, hatte sie in ihrer Entwicklung durch die Pubertät bis in das junge Erwachsenenalter begleitet. Für den 63-Jährigen Pädagogen war es eine Entscheidungshilfe, mit den Schülern zusammen aufzuhören. Für ihn war die Entlassfeier der Moment des Loslassens, er kannte ja auch die Familien der Kinder, die Eltern und Geschwister.

Kontinuität war ihm wichtig: "Meine Klassen sind immer fünf oder sechs Jahre bei mir geblieben", je nach Hauptschul-, oder Werkrealschulabschluss. Bei vielen Kindern hatte er schon deren Eltern unterrichtet. Der Kontakt ging bei ihm über den Schulalltag hinaus. Er hatte den Eltern seine Philosophie des Erwachsenwerdens erklärt. Bei Aktionen im fünften Schuljahr in der Nähe bleiben, je älter die Kinder wurden, je weiter gingen die Reisen so bei Schullandheimen im Bregenzer Wald und in Südtirol. Anfangs dauerten Schullandheimaufenthalte zwei Wochen, heute sei es noch eine Woche. Ein Höhepunkt im zehnten Schuljahr stellten dann London-Reisen dar. Eines seiner Lieblingsziele war Venedig, auch, weil er selbst Masken liebt.

, seine Schüler bei der Berufsfindung zu unterstützen. Das konnte schon im Schullandheim an Regentagen vorbereitet werden. Bei den Berufspraktika stand die persönliche Betreuung durch den Klassenlehrer im Vordergrund, die Klassenlehrer wurden in den anfangs vier und jetzt noch zwei Wochen für diese Aufgabe vom Unterricht freigestellt. Seine Pläne: Im Ruhestand will er wieder verstärkt in die Natur, er will Sprachen lernen, namentlich Italienisch, weil er oft nach Italien reist, und Musik pflegen mit seinen Kollegen Gerhard Scherer und Helmut Eck in der Band Alsaba, und er will Fastnachtsforschung betreiben, und vielleicht eine Maske selbst Schnitzen sowie Masken bemalen.

Zur Person

Wolfgang Tscholl wurde 1953 in Neustadt, dem heutigen Titisee-Neustadt geboren. Nach dem Abitur und der Bundeswehr studierte er 1974 bis 1977 an der PH Freiburg Englisch und Sport. 1977 trat er seine Dienststelle an der Eichbergschule Blumberg. Seit 1983 ist er an der Viktor-von-Scheffel-Schule in Blumberg. Seit 2009 Mitglied des Schulleitungsteams, Gestaltung der Feste im Jahreskreis: Schulfastnacht, Wintersporttag, Schulabschlussfeier, Bundesjugendspiele, Adventssingen, Weihnachtsfeier, musischer Abend, Kollegiumsfeiern, Dienstjubiläen. Er ist verheiratet und hat mit seiner Frau Angela zwei Kinder. Er ist Mitglied der Band "Alsaba", im TuS Blumberg, dort war er 15 Jahre Jugendtrainer, und bei den Handballern des TSC Blumberg und den Volleyballern der TSC-Leichtathleten, im FC Riedöschingen und in der Narrengesellschaft Blumberg. Weitere Hobbies sind Reisen, Camping, Sprachen, Musik, Natur, Pilze, Fastnacht und Masken. (blu)