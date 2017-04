Blumberg Wirtschaftsministerin weiht Glasfasermanufaktur von Metz Connect in Blumberg ein

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut weiht Glasfasermanufaktur von Metz Connect in Blumberg ein

Blumberg (blu) Die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut wird am Donnerstag, 27. April, in Blumberg die neue Glasfasermanufaktur von Metz Connect einweihen. Wie die Stadt weiter mitteilt, kommt die Ministerin im Rahmen ihres Besuchs im Schwarzwald-Baar-Kreis an diesem Tag auch nach Blumberg. Für Metz Connect ist es das zweite Großereignis in einem Monat: Ende März wurde das Unternehmen von der IHK als attraktiver Arbeitgeber ausgezeichnet.