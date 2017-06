Blumberg Wird der Polizeiposten Blumberg nachbesetzt? Der Abgeordnete Guido Wolf schaltet sich ein

Die Besetzung des Polizeipostens Blumberg zieht immer größere Kreise. Nach Blumbergs Bürgermeister Markus Keller schaltet sich nun auch der Landtagsabgeordnete Guido Wolf ein

Blumberg (blu) Der Bericht des SÜDKURIER am Dienstag, dass die dritte Stelle des Polizeipostens Blumberg nicht mehr ausgeschrieben wurde, ruft auch den Landtagsabgeordneten Guido Wolf (CDU) auf den Plan. Wolf will sich nach eigenen Angaben in der CDU-Fraktion im Landtag und im Innenministerium kundig machen, teilte er auf Anfrage des SÜDKURIER am Mittwoch mit. Wolf, der den Polizeiposten jedes Jahr besucht, betont: "Meine Position als zuständiger Wahlkreisabgeordneter, dass der Polizeiposten Blumberg "lebensfähig" bleiben muss, ist selbstverständlich unverändert."