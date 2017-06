Blumberg Wird der Polizeiposten Blumberg nachbesetzt? Bürgermeister Markus Keller hakt nach

Dass der Polizeiposten Blumberg vorerst nur noch zwei feste Stellen hat, ruft Bürgermeister Markus Keller auf den Plan

Blumberg (blu) Die künftige Besetzung des Polizeipostens Blumberg ist in der Stadt Gesprächsthema. Unser Bericht vom Dienstag, wonach die Stelle von Siegfried Fürst, der am 1. August in den Ruhestand geht, bisher nicht offiziell ausgeschrieben wurde, versetzt die Verantwortlichen in der Stadt in Alarmstimmung. Bürgermeister Markus Keller will auf jeden Fall bei der Polizei vorstellig werden und den Bedarf deutlich machen. Auf Anfrage des SÜDKURIER teilte der Bürgermeister mit: "Die Berichterstattung über die personelle Besetzung unseres Polizeipostens hat mich hellhörig gemacht. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass der Polizeiposten auch weiterhin mit drei Kräften besetzt wird – so wie es Herr Rommelfanger vor wenigen Monaten bestätigt hatte." Damit meint Keller die Zusage des damaligen Donaueschinger Revierleiters Jörg Rommelfanger bei der Verabschiedung von Postenführer Norbert Kuttruff, als Rommelfanger Kuttruffs Nachfolger Thomas Weißhaar in sein Amt einführte.

Der Bürgermeister betont: "Ich werde mich an die Verantwortlichen wenden und um Klärung der Situation für unsere Stadt bitten. Für mich ist die Besetzung mit drei Kräften bereits heute ein absolutes Minimum."