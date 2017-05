Blumberg Wiedersehen im Blumberger Klassenzimmer

27 ehemalige Grundschüler der Blumberger Scheffel- und Eichbergschule trafen sich 45 Jahre nach ihrer Schulzeit an der alten Wirkungsstätte.

27 ehemalige Grundschüler der Blumberger Scheffel- und Eichbergschule trafen sich 45 Jahre nach ihrer Schulzeit an alter Wirkungsstätte. Die ehemaligen Klassenkameradinnen Evelyn Rutzen und Gisela Hoffmann haben ihre Mitschülerinnen und Mitschüler, inzwischen wohnhaft in ganz Deutschland und Australien, zu diesem ersten Treffen eingeladen. Ein geselliges Programm haben die beiden Blumbergerinnen vorbereitet. Mit Kaffee trinken, eine Weinprobe im Weinlädele Bäurer in Achdorf und einem Abendessen in der Scheffellinde erlebten alle den schönen Tag in Blumberg und Umgebung. Auch die Klassenlehrerin aus vergangenen Zeiten, Michaela Bröhmer (früher Dierenbach), ist der Einladung gefolgt. Ab sofort wollen sich die Ehemaligen alle fünf Jahre treffen. Bild: Reiner Baltzer