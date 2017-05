Wieder schwerer Unfall auf der Randenkreuzung: Motorrad kracht in Sattelschlepper

Bei einem Verkehrsunfall auf der Randenkreuzung hat sich ein Motorradfahrer am Mittwochvormittag, gegen 8.40 Uhr, schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik Freiburg geflogen.

Laut Zeugenaussagen war der Biker auf der B 27 in Richtung Schaffhausen/Schweiz unterwegs, als er im unfallträchtigen Kreuzungsbereich von B 27 und B 314 mit einem in Niedersachsen zugelassenen Lkw kollidierte. Der Lkw-Fahrer wollte nach links in Richtung Waldshut abbiegen.



Über die genaue Unfallursache und die Identität des Motorradfahrers wurde zunächst nichts bekannt. Laut Auskunft des Blumberger Notarztes Rainer Holzke erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen.