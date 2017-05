Blumberg Wieder schwerer Unfall auf der Randenkreuzung: Lkw-Fahrer nimmt Biker die Vorfahrt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Randenkreuzung hat sich ein Motorradfahrer am Mittwochvormittag, gegen 8.40 Uhr, lebensgefährlich Verletzungen zugezogen. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik Freiburg geflogen.

Laut Polizeibericht war der aus Österreich stammende Biker auf der B 27 in Richtung Schaffhausen/Schweiz unterwegs, als er im unfallträchtigen Kreuzungsbereich von B 27 und B 314 mit einem in Niedersachsen zugelassenen Tanklastzug kollidierte. Der Lkw-Fahrer wollte nach links in Richtung Waldshut abbiegen, der 45-jährige Motorradfahrer hatte also Vorfahrt. Der Yamaha-Pilot versuchte noch, einen Zusammenstoß durch eine Vollbremsung zu verhindern. Dabei rutschte ihm aber das Vorderrad weg und er prallte mit voller Wucht gegen den Sattelauflieger des Tanklastzugs. Laut Auskunft des Blumberger Notarztes Rainer Holzke erlitt der Motorradfahrer lebensgefährliche Verletzungen. Bildergalerie im Internet: www.suedkurier/bilder