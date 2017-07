Blumberg Westernschießen der Blumberger Schützengesellschaft

Die Blumberger Schützengesellschaft lädt am kommenden Samstag und Sonntag zu ihrem Westernschießen ein: Der Wilde Westen trifft sich in Blumberg

Blumberg-Nordwerk (bal) Die Freunde des Wilden Westens kommen wieder nach Blumberg, um sich in ihren Schießkünsten zu messen. Alljährlich im Sommer und Winter lädt die Blumberger Schützengesellschaft zu diesem Ereignis ins Schützenhaus ein. Erwartet werden wieder über 40 Schützen aus Baden-Württemberg und der näheren Umgebung. Western-Outfit wird am kommenden Wochenende die Szene auf den Schießständen im Nordwerk beherrschen. In fünf Kategorien wird geschossen.

Dazu kommt der Ladies-Cup, wo die Frauen auf eine Motivscheibe mit Kleinkaliber schießen dürfen. Natürlich sind auch Gäste an dieser Veranstaltung gern gesehen. Schießbeginn ist am Samstag, 15. Juli, und am Sonntag, 16. Juli, um 10 Uhr. Die Siegerehrung erfolgt dann um 18 Uhr. Die Ladies, Cowboys, Trapper und Indianer feiern abends zusammen ab 20 Uhr mit der Band "Arizona Fire" und werden das Tanzbein schwingen. Der Saloon öffnet seine Pforten und lädt zu manchem Drink ein. Händler mit Wildwestutensilien haben vor dem Schützenhaus ihre Zelte aufgeschlagen. Vor allem die Schützen dürfen sich in der Kunst des Axt-Werfens üben.

Das Vorstandsteam mit Jörg Spada, Thomas Morper, Martina Kehrer, Andreas Werner und Wolfgang Marquard hofft auf rege Beteiligung.