Blumberg Werner Weber: "Kommingen ist meine Heimat"

Mein Kommingen: Zur 700-Jahr-Feier des Stadtteils startet der SÜDKURIER eine neue Serie, sie beginnt mit Ortschaftsrat Werner Weber

Kommingen – Der Blumberger Ortsteil Kommingen feiert am 29. Juli seine erste urkundliche Erwähnung vor 700 Jahren. Aus diesem Grund stellen wir einige bekannte Komminger in einer neuen Serie vor. Den Anfang macht heute Werner Weber. Er ist zwar in Nordhalden geboren, aber seit 40 Jahren in Kommingen ansässig. Der 62-jährige Familienvater betrachtet das Dorf längst als seine Heimat. Er ist mit seiner Frau Veronika, geborene Zeller, verheiratet, die aus Kommingen stammt, und hat zwei Söhne und ein Enkelkind.

32 Jahre war er Rechner bei der Maschinengenossenschaft. In der dritten Legislaturperiode gehört er dem Kommingen Ortschaftsrat an. Seit 40 Jahren engagiert er sich in der Freiwilligen Feuerwehr. Über 20 Jahre war er zweiter Vorsitzender des Ski-Clubs Nordhalden und 25 Jahre aktiver Sänger beim Gesangverein Eintracht Nordhalden. "Kommingen ist meine Heimat, meine Kinder sind hier zur Welt gekommen und aufgewachsen".

bei der Maschinengenossenschaft. In der dritten Legislaturperiode gehört er dem Kommingen Ortschaftsrat an. Seit 40 Jahren engagiert er sich in der Freiwilligen Feuerwehr. Über 20 Jahre war er zweiter Vorsitzender des Ski-Clubs Nordhalden und 25 Jahre aktiver Sänger beim Gesangverein Eintracht Nordhalden. "Kommingen ist meine Heimat, meine Kinder sind hier zur Welt gekommen und aufgewachsen". Lebensmittelpunkt: Das Dorf bezeichnet er deshalb als seinen Lebensmittelpunkt. Hier fühlt sich Werner Weber wohl. Sehr gern sitzt er auf der Terrasse und genießt den freien Blick Richtung Randen. "Besonders hoch schätze ich die Kameradschaft innerhalb der Dorfgemeinschaft ein". Einschneidende Erlebnisse waren für ihn die Geburt der Söhne und des Enkelkinds. Negativ in Erinnerung blieb ihm der Tag, als es in seinem eigenen Wohnzimmer brannte. Als Feuerwehrmann hatte er das Feuer aber bald im Griff. "Vorsorglich hatte ich die Abteilungswehr alarmiert, die dann auch rasch auftauchte. Ich konnte dann melden, dass das Feuer bereits gelöscht war".

Das Dorf bezeichnet er deshalb als seinen Lebensmittelpunkt. Hier fühlt sich Werner Weber wohl. Sehr gern sitzt er auf der Terrasse und genießt den freien Blick Richtung Randen. "Besonders hoch schätze ich die Kameradschaft innerhalb der Dorfgemeinschaft ein". Einschneidende Erlebnisse waren für ihn die Geburt der Söhne und des Enkelkinds. Negativ in Erinnerung blieb ihm der Tag, als es in seinem eigenen Wohnzimmer brannte. Als Feuerwehrmann hatte er das Feuer aber bald im Griff. "Vorsorglich hatte ich die Abteilungswehr alarmiert, die dann auch rasch auftauchte. Ich konnte dann melden, dass das Feuer bereits gelöscht war". Werner Weber bringt sich im Dorf überall ein, wo er gebraucht wird. Er wirkte nach besten Kräften beim Umbau des Gemeinschaftshauses mit. Bei Festen und Feiern sieht man ihn stets in der Küche oder an einem Stand arbeiten. Oft machten er und seine Frau beim Kochevent der Landfrauen mit. Zusammen mit der Initiatorin Marga Steuer stellte er die Teilnehmerliste zusammen. Er ist seit Jahren Kassenprüfer bei der Alt-Katholischen Kirchengemeinde. Gerne geht er auch auf Reisen, etwa nach Frankreich oder ins Moseltal. Auf das Dorfjubiläum am Samstag, 29. Juli, freut er sich mit seiner Frau ganz besonders. "Es ist gut, dass wir nicht selbst servieren müssen. Darum kümmern sich, wie beim Dorffest in Nordhalden, Freunde aus Uttenhofen". Werner Weber hofft, dass das gute Miteinander im Dorf noch lange anhalten wird.

Zur Person

Werner Weber ist 62 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Söhne und ein Enkelkind. Der gelernte Datenverarbeitungskaufmann befindet sich im Ruhestand. Aktuelle Ehrenämter: Mitglied des Komminger Ortschaftsrats, aktiver Feuerwehrmann, aktiv im Ski-Club Nordhalden, Kassenprüfer bei der Alt-Katholischen Kirchengemeinde. Hobbys: Skifahren, Segeln und Radfahren. (gs)