Blumberg Weltgebetstag der Frauen in Blumberg gut besucht

In Blumberg kommen viele Besucherinnen zum Weltgebetstag der Frauen, um gemeinsam zu beten

Blumberg (stg) "Was ist denn fair?" Diese Frage stellten sich sehr viele Frauen aller Blumberger Konfessionen beim diesjährigen Weltgebetstag im evangelischen Gemeindesaal. 1927 fand dieser Tag erstmals in Kanada und den USA statt, mittlerweile beteiligen sich fast hundert Länder an diesem gemeinsamen Gebet und der Kollekte von Frauen für eine bessere Welt. Der erste Freitag im März ist dieser Gebetsidee gewidmet, und jeweils ein anderes Land stellt sich vor und bringt Lieder, biblische Texte und auch Fürbitten ein. Dieses Jahr waren es Frauen von den Philippinen. Ein großes Team von Blumberger Frauen gestaltete diesen besinnlichen und doch fröhlichen Abend mit rhythmischen Liedern. Im großen Rund um ein eindringliches meditatives Objekt ließen sich die Blumbergerinnen auf die Thematik ein. Immer wieder wurde die Situation der Frauen auf den Philippinen angesprochen, deren Rechte im traditionsverhafteten Alltag oft untergehen oder durch Not einfach nicht wahrgenommen werden können. Zudem ist die Diskrepanz zwischen arm und reich groß, viele Frauen sind auf Hilfe angewiesen um aus oft unverschuldeter existenzieller Not zu kommen. Nur so lässt sich der Teufelskreis aus Armut, Gewalt und Rechtlosigkeit durchbrechen. Nach dem eindringlichen Gottesdienst gab es ein landestypisches einfaches Gemüsecurry, viele der Frauen nutzten die Essenszeit zum Gespräch über die berührende Thematik.