Riedböhringen Weihnachtstheater des MGV "Frohsinn" kommt gut an

Die Riedböhringer Laienschauspieler lassen "die Sau raus" und begeistern das Publikum in der Mehrzweckhalle.

„Einer ist immer der Loser…", diese Liedzeile von Stephan Remmler, zog sich wie ein roter Faden durch das Weihnachtstheater des MGV "Frohsinn" Riedböhringen mit dem Titel "Lass die Sau raus". Immer wieder war jemand anderes der Verlierer in der Geschichte. Norbert Heppner ganz zu Beginn, als seine Frau Karin unter dem Motto „Mein Kühlschrank ist kein Ponyhof!“ ihrer Familie verkündet, dass nur noch vegetarische Kost auf den Tisch kommt. Das lassen sich sowohl ihr Sohn Mirco, als auch ihr Mann Norbert nicht bieten. Deshalb muss eine Sau her, denn was gibt es gegen Fleisch und Wurst aus eigener und somit auch artgerechter Haltung einzuwenden? Doch damit dreht sich der Spieß um und die gesundheitsbewusste Ehefrau Karin wird zur Verliererin, denn der Ehemann investiert nun alles in die lieb gewonnene Sau, die er liebevoll Anita nennt.

Die Geschichte spitzt sich weiter zu, denn die beiden Tratschtanten und Freundinnen von Karin, Selma und Lotte verstehen die Sache komplett falsch. So wird die Polizei wegen Mordes verständigt. Um das Chaos perfekt zu machen, kommt noch die kompetente Psychologin und Paarberaterin Anita Amaryl auf die Bühne. Zum einen trägt ihr Name zur allgemeinen Verwirrung bei und auch ihr medizinischer Übereifer trifft sowohl den schizoiden Schwiegervater Erwin Heppner, als auch den engagierten Metzger Hannes Wetzstein. Die Tatsache, dass der verwirrte Georg Sulzbach dann noch von einem Zombihasen berichtet, macht die Situation auch nicht einfacher. Doch am Ende wird das Durcheinander gelöst und viele Missverständnisse klären sich auf. Auch die scheinbar unüberwindbare Mauer zwischen den Fleisch liebenden Männern und den überzeugten Vegetarierfrauen wird durch Liebe eingerissen.

Mit dieser wortwitzigen Verwechslungskomödie erlebte das Riedböhringer Publikum Spaß in drei Akten. Traditionell präsentierten die Schauspieler am Zweiten Weihnachtsfeiertag das Theater in der Mehrzweckhalle in Riedböhringen. Und es war eine gelungene Aufführung, bei der die vielen Zuschauer voll auf ihre Kosten kamen. Die Lachmuskeln des Publikums wurden strapaziert, langanhaltender Szenenapplaus würdigte die hervorragende Leistung der Riedböhringer Theatergruppe. Umrahmt wurde der kurzweilige Theaterabend mit dem Auftritt des Männergesangvereins "Frohsinn". Unter der Leitung von Sarah Limberger gaben sie einige Weihnachtslieder zum Besten. Zum Abschluss des gelungenen Theaterabends lud der Männergesangsverein noch für tolle Stunden in die weihnachtliche Bar ein.

Schöne Tradition

Das Weihnachtstheater ist ein fester Bestandteil im Jahresprogramm des MGV "Frohsinn", und das schon seit der Gründung im Jahre 1950. Auch in diesem Jahr traten die Schauspieler wieder routiniert auf, glänzten durch ausgefeilte Gestik und Mimik und brachten Pointe um Pointe klar auf die Bühne. Es wirkten mit Saskia Alber (Lotte Reischel), Sarah Greif (Karin Heppner), Stefanie Scheuer (Selma Sulzbach), Ann-Kathrin Engesser (Anita Amaryl), Simon Münzer (Norbert Heppner), Patrick Müller (Georg Sulzbach), Michael Greif (Mirco Heppner), Lukas Andräß (Hannes Wetzstein) und Bernhard Baumann (Erwin Heppner). Die Regie übernahmen Michaela Steffen und Gerhard Fricker, an der Technik war in gewohnter Weise Helmut Steffen und für die Maske war Jana Kemmerling verantwortlich. (lam)