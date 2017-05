Blumberg Wanderopening des Schluchtensteigs in Blumberg

Wanderopening des Schluchtensteigs in Blumberg

Das Wanderopening des Schluchtensteigs startete am Sonntag. Blumberg ist ein wichtiger Etappenort, hier startete eine Führung mit dem Schwarzwaldverein über den er Genießerpfad Sauschwänzle-Weg

Blumberg – Die Wandersaison in der Region ist eröffnet. Beim offiziellen Wanderopening des Schluchtensteigs am Sonntag war auch Blumberg als Etappenort mit dabei. Am Bahnhof Blumberg-Zollhaus begann eine Führung mit dem Schwarzwaldverein auf dem Schwarzwälder Genießerpfad Sauschwänzle-Weg.