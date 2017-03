Blumberg Vorstand des Fördervereins Pflegeheim in Blumberg aktiv

Vorstand des Fördervereins Pflegeheim in Blumberg aktiv

Mitgliederversammlung im Haus Eichberg in Blumberg zeigt Engagement das ganze Jahr über. Förderverein organisierte für die Heimbewohner gleich drei Ausflüge in den Narrenschopf Bad Dürrheim

Blumberg (hhr) Der Förderverein Pflegeheim Blumberg zog bei seiner Mitgliederversammlung am Freitag im Pflegeheim Haus Eichberg in Blumberg eine gute Bilanz. Der stellvertretende Vorsitzende Stefan Sosinski, der nach dem Rücktritt des Vorsitzenden Peter Schmidt seit April 2016 den Verein kommissarisch führt, informierte über nachhaltige Aktivitäten. Ob beim eigenen Sommerfest oder an der Fastnacht entfachte man bei den Heimbewohnern mit älteren gut bekannten Liedern beste Laune.