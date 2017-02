Blumberg Vorgezogene Neuwahlen beim Tus Vorstand

Am 26. März lädt der TuS Blumberg zu seiner Jahreshauptversammlung ein. Wichtigster Punkt sind die vorgezogenen Neuwahlen, nach dem plötzlichen Tod des Vorsitzenden Volker Kuntz im April 2016

Blumberg (hhr) Wie es im TuS Blumberg weitergeht, soll am Sonntag, 26. März, geklärt werden. An diesem Tag lädt der TuS Blumberg im vereinseigenem Clubhaus "Sport Restaurant" zu seiner Jahreshauptversammlung mit kompletten, vorgezogenen Neuwahlen ein. Nach dem plötzlichen Tod des Vorsitzenden Volker Kuntz im April 2016 wurden die Geschäfte im Team zuletzt unter Leitung des 2. Vorsitzenden Andreas Prentki und Vereinsvertreter Thomas Pfeiffer kommissarisch geführt. Nach einem der schwierigsten Jahre der Vereinsgeschichte soll nun bei der Jahreshauptversammlung ein neuer Vorsitzender gewählt werden. Es zeichnet sich eine Lösung mit einem ehemaligen hoch verdienten Aktiven ab. In einer internen Sondersitzung soll hier die Kandidatur am Sonntag, 5. März, geklärt werden.

Langjährige Führungskräfte wie Kassierer Karsten Kurschat, Schriftführerin Daniela Werner oder der sportliche Leiter Andreas Prentki haben ihre Bereitschaft für eine verlängerte Amtsperiode bestätigt. Mit gelungenen Veranstaltungen wie dem Volleyballturnier, dem Hallenvereinsturnier oder zuletzt Arbeitseinsätzen auf der Blumberger Eisbahn unterstrich die Vereinsführung mit den Mitgliedern den Zusammenhalt im Verein. Nach drei Abgängen und vier Neuzugängen will man nach der Winterpause auch sportlich ein Zeichen setzen. Der kontinuierliche Aufbau mit jungen Kräften steht hier im Vordergrund. Die Zusammenarbeit mit Trainer Michael Deutschle soll ebenfalls verlängert werden.