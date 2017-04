Riedöschingen Volksfeststimmung im Riedböhringer Gewerbegebiet

Tausende Besucher sind zum "Tag der offenen Tür" in der neuen Holzbaumanufaktur bei Fluck Holzbau gekommen.

Das Interesse am neuen Betriebsgebäude der Firma Fluck Holzbau im Industriegebiet "Riedböhringen B27" am gestrigen Sonntag war riesengroß. Von der ersten Minute an strömten die Besucher, nachdem sie von der Feuerwehr Riedböhringen auf die knapp werdenden Parkplätze eingewiesen waren, in Scharen auf das Gelände und viele wurden vom Chef Florian Fluck persönlich begrüßt.

Im Freien zeigte ein Baumschnitzer seine Kunst, Zimmermänner stellten ihr historisches Handwerk unter anderem mit Deichelbohren vor und mit einem großen Autokran konnte das imponierende Gebäude von oben betrachtet werden. Während sich die Erwachsenen auf der Ausstellung informierten, hatte der Nachwuchs seinen Spaß auf der Hüpfburg.

Auch in der Halle selbst herrschte Hochbetrieb: Während der MV Lausheim zum Frühschoppen aufspielte, kamen die Hondinger Musiker bei der Bewirtung der zahlreichen Gäste ganz schön ins Schwitzen. Später unterhielten auch noch der MV Achdorf und Riedböhringen die Besucher. Die Kinder konnten malen, ein Vögelhaus oder Fische basteln oder bekamen ein Tattoo verpasst. Bei den Erwachsenen stand die CNC gesteuerte Multifunktionsbrücke in der großen Produktionshalle im Mittelpunkt des Interesses, die von den Fluck-Mitarbeitern gerne erklärt wurde.

Der Besucherstrom, der den ganzen Tag nicht abreißen wollte, zog sich aber auch durch die modernen Büroräume und die Ausstellung darüber. Ein Schätzquiz rund um die neue Holzbaumanufaktur mit attraktiven Preisen rundete das vielfältige Angebot an diesem Tag ab. Das gesamte Fluck Holzbau-Team erntete viel Lob für einen tollen Tag mit vielen positiven Eindrücken.