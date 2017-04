Hondingen Viel Interessantes über den Hondinger Zisiberg

Im Rahmen der 1200 Jahr-Feier Hondingens folgt am Freitag ein Vortrag von Naturschutzwart Hans Joachim Blech im Pfarrsaal

Hondingen (blu) Hondingen hat mehrere Juwele, die es dieses Jahr im Rahmen seiner 1200-Jahr-Feier zur Geltung bringt. Schon Jahrhunderte alt ist die ortsprägende Pfarrkirche St. Martin, die als Mutterkirche der Baar gilt. 80 Jahre alt wird dieses Jahr das 1937 ausgewiesene Naturschutzgebiet Zisiberg, vier Jahre vor dem als Hüfinger Orchideenwälchen bekannten Naturschutzgebiet Deggenreuschen-Rauschachen. Der Zisiberg ist das älteste und mit einer Fläche von 1,9 Hektar zugleich kleinste Naturschutzgebiet in Baden-Württemberg, erklärt der ehrenamtliche Naturschutzwart Hans-Joachim Blech aus Aasen. Am Freitag referiert er über das einzigartige Kleinod. "Naturschutzgebiet Zisiberg Hondingen, Geschichte, Gegenwart, Zukunft, nicht nur Orchideen" lautet der Titel seines Vortrags, in dem er neben der geschichtlichen Entwicklung auch auf die Zukunft eingehen wird und dabei insbesondere auf die Bedeutung von Pflegemaßnahmen.

Orchideen kennt der in Breslau geborene Hans-Joachim Blech, der in Göttingen aufwuchs, 1969 nach Furtwangen und 1972 eine Zahnarztpraxis in Schwenningen eröffnete, schon als Kind. Sein Großvater, ein evangelischer Pfarrer, der sich für die Pflanzen und Tierwelt interessierte, habe ihm die ersten Orchideen gezeigt, der Enkel war gleich begeistert. Seine Liebe zu den schönen Pflanzen hat er sich bewahrt. Sein Wissen ist groß, seit zehn Jahren engagiert er sich als ehrenamtlicher Naturschutzwart.

Beim Stichwort Naturschutzgebiete kommt Hans-Joachim Blech schnell auf den früheren Hüfinger Arzt Erwin Sumser zu sprechen, den Vater unter anderem von Hüfingens Ehrenbürgerin Eva von Lintig und des Architekten Hermann Sumser. Der Arzt Erwin Sumser habe schon früh mehrere Gebiete für den Naturschutz gekauft, darunter das Sumser Gärtchen bei Efringen-Kirchen. Zusammen mit Karl Wacker gilt Sumser als Vater des Hüfinger Orchideenwäldchens. 1932 habe erwin Sumser auch ein Teilgebiet des Zisibergs gekauft, weiß Hans-Joachim Blech.

Seit 1975 lebt Hans Joachim Blech in Aasen. Die Baar fasziniert ihn, sie sei von der Natur gesegnet, weil die zahlreichen Gesteinsschichten nicht horizontal aufeinander liegen sondern schräg.

Der Vortrag von Hans Joachim Blech über Zisiberg ist am Freitag, um 19.30 Uhr im Hondinger Pfarrsaal Am Kirchberg. Am Samstag, 29. April, führt Blech die Exkursion "Naturschutzgebiet Zisiberg Hondingen, nicht nur Orchideen". Treffpunkt ist 14.30 Uhr in Hondingen an der Kirche St. Martin, Am Kirchberg, die Exkursion dauert circa drei Stunden.