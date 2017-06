Blumberg Versuchte Brandstiftung in Blumberg

Unbekannte wollten in Blumberg in der Nacht zum Samstag Hecke abfackeln

Blumberg (bal) In der Nacht zum Samstag haben bisher unbekannte Täter in Blumberg in der Dillinger Straße die Samstagausgabe einer Tageszeitung angesteckt und die brennenden Zeitungsseiten in eine Hecke gesteckt. Das Feuer ging offensichtlich von allein aus, sodass kein Schaden entstanden. Die Holzverkleidung einer Doppelhaushälfte hätte durch herumfliegende brennende Zeitungsseiten Feuer fangen können.