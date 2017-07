Blumberg Vereinsfreundschaft zwischen Riedböhringen und Waldkirch hält schon seit 25 Jahren

Vfl Riedböhringen und FC Waldkirch feiern mit einem Festakt ihre Partnerschaft.

Mit einem bewegenden Festakt feierte der VfL Riedböhringen im Rahmen seines Sportfestes die 25-jährige Freundschaft mit seinem Partnerverein FC Waldkirch. "Es ist etwas ganz Besonderes", hob der Vorsitzende des VfL Riedböhringen, Jürgen Meister, in seiner nachhaltigen Laudatio die gewachsene Freundschaft der beiden Vereine hervor. Was vor einem viertel Jahrhundert nach Anregung der nach Behla gezogenen Waldkirchnerin Nadine Kaiser und auf Initiative des damaligen VfL Jugendleiters Egon Bäurer seinen Anfang fand, hat sich bis zum heutigen Jubiläum zu einer gelebten Gemeinschaft entwickelt. Mit dem Waldkircher Jugendtrainer der ersten Stunde wurde Dietmar Kürbs als echtes Urgestein dieser Partnerschaft vom VfL Riedböhringen mit der silbernen Vereinsehrennadel ausgezeichnet. "In der großen Kreisstadt Waldkirch ist der VfL Riedböhringen für alle ein Begriff", unterstrich der zweite Vorsitzende des FC Waldkirch, Andreas Proksch, die außerordentliche Freundschaft.

Als Zeichen der Verbundenheit überreichte er ein großes Vereinswappen, das im VfL Vereinsheim einen Ehrenplatz finden wird.