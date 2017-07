Blumberg Unterhaltsames Vorspiel der Klarinettenschüler von Jure Robek an der Musikschule Blumberg

Unterhaltsames Vorspiel der Klarinettenschüler von Jure Robek an der Musikschule Blumberg

Mit einem kleinen Vorspiel beendeten die Klarinettenschüler von Jure Robek ihr Ausbildungsjahr und für den Musiker war es die letzte Unterrichtsstunde. Er wird die Musikschule Blumberg verlassen. Wie bei jedem Vorspiel, machte der Mix der unterschiedlichen Melodien den Reiz aus und begleitet wurden die Schüler vom Lehrer oder Otmar Mayer am Flügel. Nach jedem Stück folgte die obligatorische Verbeugung als Dank und ganz besonderen Dank überbrachte Musikschulchef Michael Jerg nicht nur den jungen Instrumentalisten, sondern auch Jure Robek, den Michael Jerg in diesem Zusammenhang verabschiedete. Der Musiker wird in Bern seine Studien fortsetzen, ab kommendem Schuljahr übernimmt Julia Guhl die Klarinettenschüler. Bild: Christiana Steger