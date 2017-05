Blumberg Unfall in der Blumberger Hauptstraße

Unfall in der Blumberger Hauptstraße

In der Blumberger Hauptstraße ist der Verkehr nach einem Unfall am Donnerstrag gegen 17.20 Uhr behindert

Blumberg (blu) In der Blumberger Hauptstraße kam es am Donnerstag gegen 17.15 Uhr zu einem Unfall. Auf der Höhe des Parkplatzes beim Sparkassengebäude stießen zwei Pkws zusammen. Die Polizei geht von einer Vorfahrtsverletzung aus, eine Beteiligte habe über Schmerzen im Arm geklagt. Aus einem der beiden Fahrzeuge drang Kraftstoff aus, der über die Straße in Richtung eines Gullys lief. Der DRK-Rettungswagen war vor Ort. Auf der Hauptstraße war mehr als eine Fahrbahnbreite blockiert, es kam zu Behinderungen. Gegen 18 Uhr war die Unfallstelle geräumt, der Verkehr konnte wieder ungehindert fahren.