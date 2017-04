Blumberg Unfall in Blumberg: Eine Person verletzt

Bei einem Unfall am Samstag auf der Hauptstraße in Blumberg wurde eine Person verletzt, und es entstand hoher Sachschaden

Auf der Hauptstraße in Blumberg kam es am Samstagvormittag zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.



Ein Pkw-Fahrer aus dem Kanton Zürich fuhr mit seinem Fahrzeug vom Parkstreifen vor dem Café Mitte auf die Hauptstraße ein, nachdem ihm von zwei dort befindlichen Autofahrern, die angehalten hatten, der Vorrgang eingeräumt wurde. Ein Kradfahrer aus dem Kanton Basel bretterte an den haltenden Fahrzeugen vorbei und prallte seitlich gegen das einbiegende Fahrzeug. Das Motorrad schleuderte mitsamt dem Fahrer auf die andere Fahrbahnseite und kollidierte dort mit einem geparkten Auto.



Polizei, Notarzt, Krankenwagen und Feuerwehr waren vor Ort. Der verletzte Kradfahrer wurde zur Untersuchung in die Klinik gefahren.