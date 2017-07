Blumberg Unfall auf B 314 bei Fützen: Niemand verletzt, an zwei Autos Totalschaden

Unfall auf B 314 bei Fützen: Niemand verletzt, an zwei Autos Totalschaden

Bei einem Unfall auf B 314 bei Fützen wurde niemand verletzt. An den beiden beteiligten Autos entstand Totalschaden

Auf der B 314 bei Fützen kam es am Samstag gegen 10.30 Uhr Uhr zu einem Unfall, verletzt wurde niemand. Nach bisherigen Informationen erfolgte der Unfall beim Abbiegen von der B 314 nach Fützen an der Abfahrt Fützen-Süd. Wie es dazu kam, war am Wochenende nicht genau zu erfahren.

An den beiden Pkws sei Totalschaden von insgesamt 100 000 Euro entstanden. die Feuerwehr Blumberg war mit zwei Fahrzeugen im Einsatz, um Trümmerteile von der Straße zu nehmen und eine Löspur aufzunehmen.

Für die Feuerwehr war es der dritte Einsatz am Wochenende nach einem Fehlalarm Freitagabend im Schwarzwaldhof und einem weiteren Fehlalarm Samstag um 7 Uhr bei Federal Mogul, sagte Kommandant Stefan Band auf Anfrage.