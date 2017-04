Blumberg Unfall auf B 27 bei Riedböhringen nach riskantem Überholmanöver

Auf der B 27 bei Blumberg-Riedböhringen kam es am Mittwoch zu einem Unfall nach einem riskanten Überholmanöver. Ein Zusammenstoß konnte nur durch eine Vollbremsung verhindert werden

Blumberg – Wegen eines Überholmanövers kam es gestern, gegen 15.10 Uhr, auf der B 27 zu einem Verkehrsunfall. In einer leichten Rechtskurve überholte ein bislang Unbekannter kurz vor der Ausfahrt Riedböhringen einen grauen Transporter, teilte die Polizei mit. Zeitgleich kam ein 19-Jähriger mit seinem Pkw entgegen. Durch eine Vollbremsung konnte eine Kollision verhindert werden. Wegen der Vollbremsung kam der 19-Jährige nach rechts von der Straße ab und prallte gegen die Leitplanke. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro. Verletzt wurde er glücklicherweise nicht. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Die Polizei bittet den Fahrer des grauen Transporters sowie Zeugen, die den Unfallhergang gesehen haben, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771/837830, zu melden.