Blumberg Unfall auf B 27 bei Blumberg  Umleitung Richtung Donaueschingen

Nach einem Unfall auf der B 27 bei Blumberg am Donnerstagabend wurde der Verkehr Richtung Hüfingen, Donaueschingen und Villingen zeitweise umgeleitet.

Im Bereich der Ausfahrt der Tankstelle beim Nordwerk in die B 27 kam es am Donnerstagabend zu einem Unfall, bei dem zwei Fahrzeuge zusammenstießen. Nach Angaben der Polizei wurden eine Person schwer und zwei Personen leicht verletzt. Ein Pkw-Lenker fuhr gegen 18.40 Uhr mit Karacho aus der Tankstellenausfahrt in die B 27 ein. Dabei übersah er einen Richtung Blumberg fahrenden Pkw und nahm ihm die Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen mit voller Wucht zusammen, so dass an beiden Fahrzeugen Totalschaden entstand. Eine schwer verletzte Person wurde in die Klinik in Donaueschingen gefahren. Die Blumberger Feuerwehr waren mit 18 Mann und drei Fahrzeuge am Unfallort, die Einsatzleitung hatte Kommandant Stefan Band.