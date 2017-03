Blumberg Unfall auf B 27 bei Blumberg-Riedböhringen

Auf der B 27 ereignete sich am Dienstag bei Blumberg-Riedböhringen ein Unfall nach einem Überholvorgang

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Ein 18-jähriger Lenker eines Mercedes-Sprinter Kleintransporters hat beim Überholen auf der Bundesstraße 27 bei Riedböhringen am Dienstagmorgen gegen 8.10 Uhr einen Unfall verursacht, meldet die Polizei. Auf dem Weg in Richtung Blumberg sei der Fahrer nach seinem Überholvorgang mit dem benutzten Transporter zu spät wieder auf die eigene Fahrbahn ein und habe deshalb einen entgegenkommenden VW-Kleintransporter gestreift. Der 52-jährige VW-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.