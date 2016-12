Blumberg TuS Blumberg: Viele Bambinis in der Halle am Ball

TuS Blumberg: Viele Bambinis in der Halle am Ball

18 Bambini-Mannschaften starten beim Auftakt der Hallenturniere der Jugendabteilung des TuS Blumberg in der Eichbergsporthalle.

Bei den Bambini-Turnieren des TuS Blumberg wuselte es am Dienstag in der Eichbergsporthalle an allen Ecken und Enden. Meist war in der Bande Rudelbildung bei den 18 Mannschaften angesagt. Der Ball stand immer im Mittelpunkt und den vier- bis sechsjährigen Fußballknirpsen stand die Spielfreude ins Gesicht geschrieben. Für die meisten Minikicker waren es in dieser Turnierform ihre erste Spiele. Auch viele Mädchen waren dabei.

Die Bambinins spielten ihre Runden ohne Wertung aus. In der Gruppe 1 zeigte sich Gastgeber TuS Blumberg von der besten Seite, Trainer Markus Reifenstahl strahlte. Bei der SG Hondingen/Riedöschingen sorgten sich mit Andreas und Simone Stöckle sowie Sarah Bank drei gut gelaunte Betreuer um ihre Fußballknirpse. Beim SV Fützen waren Udo Frank und Damir Balukcic als Trainer im Dauereinsatz. Die Bambini-Kicker des VfL Riedböhringen wurden von Helmut Rohmer, Michael Berger und Manuel Bausch umsorgt. Die Jungs des TuS Blumberg II betreuten Ferhat und Ekrem Bozer sowie Nikolai Braun. Turnierleiter Karsten Kurschat sowie Mitorganisator Moritz Levedei, der in der Kooperation Schule und Verein ein soziales Jahr absolviert, hatten alles im Griff. Im Foyer sorgten fleißige Bambini-Eltern für den Service. Am Mittwoch spielen die F-Junioren, am Donnerstag, 29. Dezember, sind die E-Junioren an der Reihe.