TuS Blumberg: Beim Turnier der F-Junioren ist der Spaß das Wichtigste

Am zweiten Tag der Fußballturniere der Jugendabteilung des TuS Blumberg waren 18 F-Junioren-Teams aus zwölf Vereinen im Einsatz

Blumberg (bal) Auch am zweiten Tag des vom TuS Blumberg organisierten Jugendfußballturniers in der Eichberg-Sporthalle spielten die Ergebnisse eine untergeordnete Rolle. Trotz allem zeigten die Jungs und Mädchen der F-Jugend Ehrgeiz und Freude bei den Spielen, die jeweils über zehn Minuten gingen. Die Organisation des Turniers lag in den Händen von Benjamin Reisinger und Moritz Levedi, der in der Kooperation Schule und Verein ein soziales Jahr absolviert. Der TuS-Blumberg trat mit drei Mannschaften in jeweils drei Sechsergruppen an. Betreut wurden die Jungs und ein Mädchen von Guido Klein, Dalibor Celar und Manuel Ruf. Aus dem Blumberger Raum war auch der SV Fützen mit einer Mannschaft dabei. Dem Team zur Seite standen die Betreuer Manuel Reichhart, Michael Keller und Fabio Berrer. Zu den Mannschaften mit den meisten Siegen gehörte neben dem FC Peterzell 2 auch das Team des SV Fützen. Natürlich gab es am Ende keine Rangfolge in den drei Gruppen. Aber die jungen Kicker wussten sehr wohl, dass sie nach einem überzeugenden Sieg über eine gegenerische Mannschaft eine gute Leistung abgeliefert haben und freuten sich riesig darüber. Diese Spaßspiele konnten alle ohne Schiedsrichter ablaufen. Bei allem Einsatz ging es fair zu. Hin und wieder ging auch schon einmal ein Spieler zu Boden, wenn sein Einsatz dann doch zu rasant war. Die Betreuer trugen dann ihren Schützling vom Hallenfeld. Nach kurzer Zeit war alles vergessen, und es ging munter weiter. Manch ein Kicker trug auch schon einmal einen blauen Fleck davon, aber das gibt es schon einmal, war von einigen Betreuern zu hören. Zu den Organisatoren des Turniers gehörten auch rund zwölf Mütter und Väter, die für den Wirtschaftsbetrieb im Foyer und der Küche zuständig waren. Sie haben nicht nur ihre Schützlinge und die Mädchen und Jungs der anderen Vereine versorgt. Auch die Zuschauer ließen sich zu Kaffee und Kuchen im Foyer sehen. Heute geht es nun weiter mit dem E-Jugendturnier. Dabei wird es dann auch Turniersieger geben. Die Verantwortlichen der Jugendabteilung des TuS Blumberg würden sich über zahlreiche Zuschauer freuen.