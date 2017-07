Hondingen Trachtengruppe Hondingen/Riedöschingen auf der Gartenschau in Bad Herrenalb

Die Trachtengruppe Hondingen/Riedöschingen macht Werbung für Blumberg und die Region auf der Gartenschau in Bad Herrenalb

Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen war die Trachtengruppe Hondingen/Riedöschingen auf großer Fahrt. Nach der Teilnahme am Festumzug beim Schwyzertag in Waldshut-Tiengen präsentierte sich die rührige Gruppe beim „Tag der Tracht“ auf der Gartenschau in Bad Herrenalb. Unter dem Motto „Blütentraum und Schwarzwaldflair“ ließen Volkstanz und Volksmusik im gesamten Bereich des Gartenschaugeländes Tradition lebendig werden. Viele Trachtenträger aus Nah und Fern präsentierten an diesem Tag neben ihren schmucken Trachten auch ihre schönsten Brauchtumstänze. Andreas Sauter erläuterte den vielen Zuschauern die Gemeinsamkeiten aber auch die Unterschiede der Hondinger und der Riedöschinger Tracht. Mit dem Bändeltanz zeigten die Trachtenträger in der herrlichen Kulisse der Gartenschau und vor großem Publikum die Lebendigkeit und Vielfältigkeit des Brauchtumstanzes, musikalisch begleitet von Karina Amma auf dem Akkordeon. Ein besonderer Dank galt den Trachtenleitern Gerd Martin und Gerold Zürcher für die perfekte Organisation. Bild: Patrick Bäurer