Blumberg Tour de Südbäärle mit Guido Wolf wird verschoben

Der CDU-Stadtverband verschiebt die für 27. Juli geplante Tour de Südbäärle mit dem Abgeordneten und Justizminister Guido Wolf auf den 22. August

Blumberg (blu) Die für Donnerstag, 27. Juli, geplante Tour de Südbäärle mit dem Landtagsabgeordneten und Justizminister Guido Wolf wird verschoben, teilte Fraktionssprecher Dieter Selig am Freitag mit. Der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Jan Schweizer liege mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus, sagte Selig, zudem hätte Guido Wolf an diesem Tag nicht so früh wie geplant in Blumberg sein können. Die Tour sei nun für Dienstag, 22. August, geplant. Die Tour de Südbäärle mit Guido Wolf ist Tradition, der Wahlkreisabgeordnete besucht dabei jedes Jahr bestimmte Einrichtungen im Städteviereck der Südbaar, das zu seinem Wahlkreis gehört. Die Tour stellen die jeweiligen CDU-Ortsverbände zusammen.