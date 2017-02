Hondingen Theatergruppe der Landjugend Hondingen wagt einen Neustart

Landjugend will Traditionsveranstaltung wieder aufleben lassen

it einem teilerneuerten Vorstand geht die Landjugend Hondingen in das neue Vereinsjahr. Selina Fetscher wurde ins Vorstandsteam gewählt. Sie löst Mareike Süß ab. Zu neuen Beisitzern für Manuel Martin und Mike Speicher wurden Sarah Gehringer und Lena Sitte gewählt.

Schriftführerin Laura Martin berichtete über abwechslungsreiche Gruppenabende und zahlreiche Unternehmungen. Der Verein zählt 179 Mitglieder, davon sind 15 Jugendliche aktiv im Verein. Eintreten können Jugendliche ab 14 Jahren. Dem Verein ist auch eine Erwachsenen- und eine Kindertrachtengruppe angegliedert. Trachtenleiter Gerold Zürcher lobte die gute Zusammenarbeit mit der Trachtengruppe Riedöschingen. Beate und Selina Fetscher sowie Karin Schwenk betreuen in der Kindertrachtengruppe 16 Kinder in zwei Gruppen. Mit der Beteiligung an diversen Trachtenumzügen gelang es den kleinen und großen Trachtenträgern positive Werbung für ihren Ort zu machen. Karin Schwenk gab bekannt, dass die Theatergruppe nach mehrjähriger Pause einen Neustart plant. Kassierer Kevin Speicher verdeutlichte in seinem Bericht die positive Entwicklung der Finanzen. Die Kassenführung wurde von Kassenprüferin Christina Martin lobend bestätigt. Ortschaftsrat Benjamin Bogenschütz lobte die Gruppe für ihre Agilität. Der Vorsitzende Fabian Martin dankte den ausscheidenden Funktionsträgern mit herzlichen Worten sowie einem Präsent.

Kontakt: Fabian Martin, Telefon: 41 90 26.