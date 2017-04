Blumberg Tennissaison eröffnet

Die Tennissaison 2017 des TC Rot-Weiss Blumberg kann beginnen. Die Tennisplätze sind nach den Wintermonaten wieder hergestellt, die Netze sind gespannt, die Vereinsflagge ist gehisst. Am Sonntag hatte der Vorstand des Tennisclubs Rot-Weiss Blumberg die Mitglieder zur offiziellen Saisoneröffnung eingeladen. Die Zweite Vorsitzende Lisa Kanter dankte allen, die geholfen haben, die Außenanlage herzurichten und die Plätze nach den Wintermonaten wieder bespielbar zu machen. Bei Kaffee und Kuchen und mit einem Gläschen Sekt stießen die Clubmitglieder auf eine erfolgreiche, verletzungsfreie und gesellige Saison 2017 an. Bei den Rundenspielen des Badischen Tennisverbandes ist der Verein auch wieder mit insgesamt sieben Mannschaften vertreten. Vier Herrenmannschaften, eine Damenmannschaft und zwei gemischte Jugendmannschaften kämpfen an den kommenden Wochenenden um eine gute Platzierung im Bezirk. Am kommenden Samstag findet noch einmal ein Arbeitseinsatz auf der Anlage statt. Unser Bild zeigt die Tennisfans bei der Eröffnung. Bild: Hannes Jettkandt