Blumberg Tagung in Blumberg: Die Schulverpflegung steht im Mittelpunkt

Kreisweiter Austausch in Blumberg zum Thema Mensa mit den Beteiligten im Schwarzwald-Baar-Kreis

Blumberg (blu) In der Blumberger Mensa Bluschu drehte sich am Donnerstagnachmittag alles um die Schulverpflegung. Die Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung in Baden-Württemberg hatte alle Kita- und Schulträger, Caterer, Mensamitarbeiter und sonst an dem Thema interessierten eingeladen. Bei dem Treffen, das einmal im Jahr im Schwarzwald-Baar-Kreis stattfindet, stellte die stellvertretende Hauptamtsleiterin Daniela Götz das Blumberger Konzept vor. Die hiesige Mensa im Foyer der Eichbergsporthalle hatte vor drei Jahren mit drei Tagen die Woche begonnen und mittlerweile fünf Tage sowie die Betreuungszeit in den Ferien umfasst. Die Mensa sei ein wichtiger Baustein für die Ganztagsschule und den Schulcampus, erklärte Götz. Beim anschließenden Austausch ging es um das Thema Mensa von der Bauplanung über Hygienefragen bis zur Akzeptanz, Werbung und natürlich der Essensqualität. Gut sei, von den Erfahrungen der Nachbarn zu profitieren, sagte Corinna Küfer von der Vernetzungsstelle.