Blumberg TSC Blumberg: Handballer bilden Spielgemeinschaften mit Hüfingen

Die Handballabteilung des TSC Blumberg geht neue Wege. In die neue Runde startet sie mit einer großen Kooperation mit Hüfingen. Die Mitglieder des Vorstands-Gremium wurden bestätigt

Blumberg – Mit der sportlichen und wirtschaftlichen Lage der Handball-Abteilung des Turn- und Sportvereins Blumberg sind die Mitglieder des Vereins zufrieden. Die Handballer haben sowohl im Jugendbereich wie auch bei den Herren- und Damenmannschaften Spielgemeinschaften mit der Handballabteilung des TuS Hüfingen gebildet. Diese gelte es jetzt mit Leben zu erfüllen, "damit unsere Sportart Handball künftig wieder eine größere Rolle in Blumberg spielt", sagte Abteilungleiter Marcel Kanter bei der Jahreshauptversammlung im Hotel Hirschen in Blumberg. Der Handballchef wie auch seine Teammitglieder Sven Mittelstädt (2. Abteilungsleiter), Simon Schmelz (Schriftführer), Jörg Grassl (Kassierer), sowie Dirk Kanter und Christian Schmelz (Kassenprüfer) wurden bei den Neuwahlen in ihren Ämtern bestätigt.

Das Interesse an der Entwicklung des Traditionsvereins ist groß. Marcel Kanter war über die große Anzahl von Mitgliedern bei der Versammlung erfreut. Nach seiner Begrüßung ließ er Trainerinnen, Trainer und Betreuer der einzelnen Mannschaften, darunter auch die Torwartrainer, zu Wort kommen. In den Jugendteams sind 90 Kinder und Jugendliche aktiv. Ziel sei es, diese Zahl auf rund 200 Spielerinnen und Spieler, von den Bambinis bis zur A-Jugend, zu erweitern, waren sich die Verantwortlichen einig.

Die Trainer der Herrenmannschaften, Manuel Hertz-Eichenrode und Christopher Schorpp können derzeit auf 15 Spieler bauen. Dazu gehören Christian Sprengart, Sebastian Mattig, Kilian Matz, Patrick Unterholzner, Marius Anton, Patrick Teubert, Andreas Deininger, Silvio Waimer, Patrick Rothweiler, Yannik Teubert, Julian Busshardt, Steffen Benz, Carsten Schmidt, Jochen King und Jonas Auer. Die erste Herrenmannschaft hat mit dem vierten Rang in der Bezirksklasse abgeschlossen. Die Handball-Damenmannschaft ist wieder auf gutem Wege, an alte Leistungen anzuknüpfen.

Marcel Kanter und sein Stellvertreter Sven Mittelstädt zeichneten einige langjährige aktive Mitglieder mit silbernen und goldenen Ehrennadeln aus. Die langjährige Kassenprüferin und Spielerin Reiny Müller wurde verabschiedet. Kassenverwalter Jörg Grassl konnte eine ausgeglichene Bilanz vorweisen. Für den abwesenden Kassierer berichtete der Abteilungsleiter. Die Abteilung hat Rücklagen gebildet. Die Kasse ist ordentlich und einwandfrei geführt worden, bescheinigten die Kassenprüfer Dirk Kanter und Reiny Müller dem Verwalter. Hermann Zorbach, ein Veteran mit über 45 Jahren Vereinsjahren, stellte den Antrag auf Entlastung des Vorstandsteams. Marcel Kanter hob die gute Zusammenarbeit mit seinem Vorstandsteam hervor. Er hoffe, dass sich die 1. Herrenmannschaft in der Bezirksklasse bewähre. Mit der Damenmannschaft könne es nur aufwärts gehen, brachte er zum Ausdruck. Derzeit gehen die Teams noch unter dem jetzigen Vereinsnamen in die Meisterschaftsrunden. Später sollen daraus Spielgemeinschaften Blumberg/Hüfingen werden, ergänzte er. Ab dem 13. Juni 2017 beginnen wieder die Vorbereitungen auf die neuen sportlichen Herausforderungen, sagte Kanter abschließend.

Ehrungen

Der Vorsitzende Marcel Kanter und der zweite Vorsitzende Sven Mittelstädt ehrten langjährige Vereinsmitglieder. Die Ehrennadel in Silber erhielt Siggi Handloser. Björn Weiss und Tanja Scherer werden nachträglich damit ausgezeichnet. Die Ehrennadel in Gold erhielten Claudia Moebert und Sven Mittelstädt. Wolfgang Teubert und Peter Greff erhalten die Ehrennadel zu einem späteren Zeitpunkt. (bal)