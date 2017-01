Blumberg TSC Blumberg: 50 Jahre Sportabzeichen in Blumberg

1966 wurde in Blumberg erstmals ein Sportabzeichen verliehen. 50 Sportlerinnen und Sportler haben 2016 das Sportabzeichen geschafft

Blumberg (bal) In einer kleinen Feierstunde im Hirschen ehrten Robert Eichler und Michael Urbanke von den Leichtathleten des TSC Blumberg zahlreiche Sportlerinnen und Sportler für ihre Leistungen. Insgesamt 50 Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche haben großartige sportliche Leistungen erbracht, machte Robert Eichler deutlich. Im Erwachsenenbereich waren es 31, im Schüler und Jugendbereich 19 Leichtathleten, die alle Bedingungen für das Sportabzeichen erfüllten. Acht Sportler und eine Sportlerin sind im Rentenalter, darunter Klara Eichler, Edwin Gottwalt, Lothar Schreiber, Walter Bumiller und August Zeller, die alle auf über 30 oder 40 Wiederholungen verweisen können. Die Nachwuchssportler Lea Varona Alonso, Henrik Schafran, Florian Waimer und Joel Varona Alonso, alle unter zehn Jahre, haben erstmals die Bedingungen für das Kindersportabzeichen erfüllt und strahlten über die Auszeichnung mit Urkunde und Anstecknadel. Das Durchschnittsalter der Sportabzeichenanwärter liegt bei 38 Jahren. Eichler und Urbanke, die selbst schon auf 27 beziehungsweise 28 Wiederholungen verweisen können, zeichneten weitere Leichtathleten mit insgesamt 25 Mehrkampfabzeichen (zehn Gold, neun Silber und sechs Bronze), acht Walking beziehungsweise Nordic-Walking-Abzeichen, 14 Laufabzeichen und zwei Marathonabzeichen aus. Die Sportler Siegmund Grigull, Werner Kreuz und Walter Bumiller erhielten das Sportabzeichen in Gold mit der eingravierten jeweiligen Zahl ihrer Wiederholungen. Vor den über 40 anwesenden Sportlerinnen und Sportlern an diesem Freitagabend machte Robert Eichler wieder einmal deutlich, wie wichtig die Nachwuchsarbeit bei den Leichtathleten genommen wird. Dazu haben die Trainerinnen und Trainer und deren Helfer ihren Teil dazu beigetragen. Ihnen überreichte der Schriftführer Eichler kleine Präsente. Namentlich erwähnt wurde dabei Helga Böschet, die ihre Schützlinge vor dem eigentlichen Training mit gymnastischen Übungen fit macht. Eichler informierte noch über die Termine, die am 17. März mit der Jahreshauptversammlung im Hirschen beginnen.