Epfenhonfen Sv Epfenhofen bietet Comedy mit den Kächeles

Zu einem hochkarätigen Comedy-Abend lädt der SV Epfenhofen am Samstag, 27. Mai, ein: Im Bürgerhaus Biesental treten die Kächeles auf

Epfenhofen (blu) Zu einem vielversprechenden Comedy-Abend lädt der SV Epfenhofen am Samstag, 27. Mai, um 20 Uhr in das Bürgerhaus Biesental in Epfenhofen ein.

Seit fünf Jahren schon bietet der SV Epfenhofen jedes Jahr mindestens einen hochkarätigen Comedy-Abend an. Nach den hochkarätigen Auftritten von Martin Wrangler, den Bure zum A‘lange, Alois Gscheidle oder den Bronnweiler Weibern bietet der SV Epfenhofen ein weiteres High-Light des Mundart-Humors mit den Kächeles und ihrem Programm: „Isch halt so!“

SV-Vorstandmitglied Elmar Burger freut sich: "Die Kächeles sind das schwäbische Kabarett-Duo par excellence und ihre Shows mittlerweile ein absoluter Publikumsmagnet!" Die beiden Spaßvögel schafften es einfach jedes Jahr aufs Neue, mit ihrer umwerfenden Situationskomik und ihren Dialogen auf feinstem und unverfälschtem Schwäbisch ihr Publikum zu begeistern. Das Kabarett-Duo Kächeles ist eher zufällig entstanden – oder vielleicht ja doch dank einer Fügung des Schicksals. Schließlich trafen sich 2004 die Schauspieler Ute Landenberger und Michael Willkommen in einem Supermarkt und beschlossen daraufhin gemeinsam ein Mundart-Duo zu gründen. Die Kächeles waren geboren!

Karten im Vorverkauf gibt es im Vereinslokal Linde in Epfenhofen, Telefon 07702/9134 und im Getränkehandel Weinkauff in Blumberg, Telefon 07702/4772577 oder per Email: gnter.kaiser@t-online.de