Blumberg Superspalte

Museumsbahn

Hauptversammlung des Fördervereins

Blumberg(blu) Die Blumberger Sauschwänzlebahn feiert dieses Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Seit 35 Jahren wird sie von der Interessengemeinschaft zur Erhaltung der Museumsbahn Wutachtalbahn, kurz IG WTB, unterstützt. Die 35. Jahreshauptversammlung der IG WTB ist am Samstag, 22. April, um 14.30 Uhr in der Achdorfer Scheffellinde. In den 35 Jahren habe die IG der Stadt Blumberg und den Bahnbetrieben circa 650 000 Euro gesponsert, sagt der Vorsitzende Gerhard Scheu stolz, davon circa 161 000 Euro für den Kohlekran am Lokschuppen Fützen, 40 000 Euro für den Zwei-Wege-Bagger und 30 000 Euro Zuschuss für den Traktor mit Häcksler.