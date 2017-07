Die Blumberger Hauptstraße wird seit Samstag farbig. Seit dem frühen Morgen zaubern rund 100 Straßenmaler farbige Motive auf das Pflaster. Bei optimalem Sommerwetter entstehen beeindruckende Motive im 2D- und 3D-Format.

Auf dem Parkplatz gegenüber der Theodor-Schmid-Straße malt Viktor Adolfo Boni das erste 360-Graf-3D-Bild, nach Angaben der Veranstalter sei dies wohl das erste derartige 3D-Bild in ganz Süddeutschland.

Das Blumberger Street-Art-Festival zählt zu den zehn größten Street-Art-Festivals in ganz Europa, der besondere Charme entsteht aus der bunten Mischung der Künstler: von Kindern und Familien über Kindergärten, Schulen und erwachsenden Hobby-Malern bis hin zu den diess Jahr rund 30 Profis reicht das Spektrum, das jedes Jahr Besucher aus nah und fern fasziniert.

Ganz Blumberg lebt dieses Festival, die Stadt ist mit dem Verein Blumberg Gewerbevereint Veranstalter, der SÜDKURIER unterstützt das Festival von Anfang an als Medienpartner.

Am Samstag malen die Maler bis in den Abend hinein, dazu kommt ein vielfältiges Rahmenprogramm, ab 18.30 Uhr gibt es auf der Festbühne neben der Sparkasse Konzerte, um 120 Uhr spielen die B-Shakers aus der Schwiz, um 23 Uhr zaubert der Blumberger Max Grabs eine tolle Lasershow an den Nachthimmel.





SÜDKURIER vor Ort

Vor Ort stehen kostenlose Parkmöglichkeiten zur Verfügung.