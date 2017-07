Blumberg Straßenmaler setzen erste Farbtupfer in Blumberg

Das Blumberger Street-Art-Festival am Wochenende wirft seine Schatten voraus. Seit Mittwoch sind zwei Straßenkünstler zugange: Auf dem Marktplatz malt Nikolaj Arndt ein Motiv mit einem Wolf, am Panoramabad zaubert Kerim Musanovic ein Hai-Motiv an eine Außenwand

Das Blumberger Street-Art-Festival am Wochenende erhält bereits die ersten Farbtupfer. Seit Mittwoch entstehen an zwei Plätzen markante 3D-Bilder. Auf dem Marktplatz zaubert Nioklaj Arndt aus Marburg ein besonderes Motiv auf das Pflaster. Der 42-jährige Profi-3D-Maler hat sich angesichts der Diskussion um den Wolf in Süddeutschland für ein Wolf-Motiv entschieden. Die Vorlage zeigt den winterlichen Weg eines Wolfs zum See in einer Felsenschlucht, die malerisch von einer Laterne beleuchtet wird.

Die Stadt Blumberg engagierte im Rahmen des Street-Art-Festivals den 25-jährigen Kerim Musanovic aus Bosnien-Herzegowina. Er malt, ebenfalls in 3-D-Format, einen Hai, der sich an einem sommerlichen Strand in einem Liegestuhl niedergelassen hat. Kerim, der seit fünf Jahren malt, ist das dritte Mal in Blumberg. Die beiden engagierten Künstler arbeiten intensiv und schnell, es macht Spaß, ihnen beim Malen zuzusehen.

Das Street-Art-Festival am Samstag und Sonntag sorgt schon im Vorfeld für Aufmerksamkeit. Mit SWR3, Regio TV und Hegau TV haben sich drei Fernsehsender angesagt, berichtet Hauptorganisator Clemens Benzing, SWR3 komme am Freitag und werde Freitagabend in der Landesschau einen Vorbericht senden.