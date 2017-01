Blumberg Sternsinger in der Seelsorgeeinheit Blumberg unterwegs

Die Sternsinger sind jetzt in der Seelsorgeeinheit Blumberg unterwegs.

Auch in der Seelsorgeeinheit Blumberg sind in den kommenden Tagen die Sternsinger unterwegs, um den Segen und die Friedensbotschaft des Neugeborenen Jesus in die Häuser zu tragen. Anlässlich der Eucharistiefeier segnete Pfarrer Karlheinz Brandl die Sternsinger und gab Ihnen den Sendungsauftrag nach dem diesjährigen Motto: „Segen bringen – Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung in Kenia und Weltweit“. Die Sternsinger bereicherten den Gottesdienst mit einem bemerkenswerten kurzen Schauspiel, wonach die Kinder in der Region Turkana in Kenia von weither Wasser auf dem Kopf heimtragen müssen, andere wegen Wassermangel vergeblich versuchen, Fische zu fangen, um die Familie zu ernähren.