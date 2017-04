Blumberg Stadtputzete: Blumberg und Umgebung putzen sich raus

Nahezu 60 ehrenamtliche Müllsammler reinigen die Landschaft um Blumberg. Weniger Unrat als in den Jahren zuvor.

Die Stadt Blumberg lud Bürgerinnen und Bürger zur Stadtputzete ein und viele Einwohner kamen. Darunter befanden sich Vereinsmitglieder, Privatpersonen, Stadträte, sechs Jugendliche vom Jugendhaus und ein tunesischer Flüchtling aus Zollhaus. Er war leider der einzige Flüchtling der von den eingeladenen Gästen gekommen war.

Am Samstagmorgen um 9 Uhr bewaffneten sich die Frauen, Männer, Kinder und Jugendlichen mit allerlei Gerät und Müllbeuteln und Eimern und machten sich auf den Weg, die Landschaft und Straßenränder auf Vordermann zu bringen.

Gegen 11.30 Uhr kamen die ersten Gruppen zurück, um den Unrat in einem Container an der Stadthalle zu entsorgen. Sie wurden im Foyer der Stadthalle von den Stadtbediensteten um Nicole Schautzgy und Cordula Sprengart empfangen und mit Vesper und Getränken versorgt. Die Umweltschützer bekamen jeweils eine Kühltasche mit Leckereien aus dem Schwarzwald, gesponsert vom Unternehmen Schwarzwaldhof.

Der Müllcontainer wurde in diesem Jahr nicht so richtig voll. So haben sich die Müllschätzer, die vor der Aktion am Wettbewerb der Stadt über die Menge des Unrats ihr Urteil abgegeben haben, schwer getan. Ende der Woche werden die Gewinner bekannt gegeben.