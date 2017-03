Blumberg Stadtkapelle Blumberg ernennt Ehrenmitglieder

Besondere Ehre für Carmen Happle, Gerd Feederle und Michael Jerg. Erstmals Kinderkonzert am 21. Mai geplant.

Mit drei neuen Ehrenmitgliedern geht die Stadtkapelle Blumberg in ein weiteres Vereinsjahr. Dies beschlossen am Freitagabend im Gasthaus Hirschen alle Anwesenden einstimmig. So dürfen sich jetzt Carmen Happle, Gerd Feederle und Michael Jerg in die Reihen der Ehrenmitglieder einfügen. Vor der Ernennung bekamen alle Mitglieder einen Rückblick von ihrer Vorsitzenden Angelika Sedlak. Hier betonte sie die gute Zusammenarbeit zwischen der Kapelle, dem Narrenverein und dem TUS Blumberg beim Open-Air–Konzert mit Modenschau im Sommer 2016. Auch bleibt das Probelokal für die Musiker in der Aula der Scheffelschule erhalten. Liana Sonntag als Schriftführerin komplettierte den Rückblick in gewohnt unterhaltsamer Weise.

Nicht ganz so positiv war der Bericht des Dirigenten Michael Jerg. Obwohl sich der Probenbesuch mit knapp über 70 Prozent gesteigert hat, appelliert er an seine Musiker zum regen Probenbesuch. „Das Niveau zu erreichen ist eine Sache, aber es dauerhaft zu halten eine andere“, so Jerg. Mit Sebastian Kuntz haben die Musiker ein neues jüngstes Mitglied am Schlagzeug erhalten. Auch sind wieder einige Mütter unter den Musikern, die einen gewissen Mama-Bonus haben. 2016 musste die Kapelle das Ausscheiden von Trompeter Peter Feederle verkraften. Seine Lücke zu füllen, ist recht schwer. Ein Lob seitens dem Dirigenten bekam auch Siegfried Gleichauf, der als Notenwart der Kapelle einiges zu tun hat. Henrik Happle, seines Zeichens Kassierer der Kapelle, informierte über den aktuellen Kassenstand. Zusammen mit Claudia Sausen im Hintergrund hatte er viele Kontobewegungen zu verbuchen.

Vor der Generalversammlung der Hauptkapelle stand die der Bläserjugend Blumberg mit Regina Schmieder an der Spitze. Sie bedauerte, dass die Jugendkapelle im Moment nicht spielbereit ist, da viele Jugendliche ausgetreten sind. Diese sind vor allem in den Ortsteilkapellen aktiv. Das einzige Konzert 2016 war aber ein großer Erfolg.

Michael Jerg berichtete von 385 Schülern in der Musikschule. Davon sind 170 in der Bläserjugend. Mittlerweile ist die Musikschule Blumberg mit den meisten Kindern an den Leistungsabzeichnen vertreten. Auch gute Erfolge konnten bei „Jugend musiziert“ verbucht werden. Den C3-Kurs haben im vergangenen Jahr vier Teilnehmer mit Erfolg absolviert. Als Zukunftssicherung sieht Michael Jerg eine Zusammenlegung vom Schwalbenorchester und der Jugendkapelle als unumgänglich. Kassierer auch in diesem Verein ist Henrik Happle, der genauestens über den Kassenstand informierte. So war die Wahl für den anwesenden Stadtrat Matthias Fischer nur reine Formsache. Regina Schmieder als erste Vorsitzende, Sabine Schmieder als zweite Vorsitzende, Marius Selig als Schriftführer, Henrik Happle als Kassierer sowie Susanne Freitag und Andreas Kuntz als Kassenprüfer und Lena Hettich als Jugendvertreter wurden wieder gewählt.

Anja Schuler zog sich aus dem Vorstand zurück und wurde dafür mit viel Applaus belohnt. Statt ihr wurde Leander Jerg gewählt.

Konzerttermine

Am 8. April hat die Stadtkapelle ihr Frühjahrskonzert in der Stadthalle. In den Vorbereitungen zum ersten Kinderkonzert am 21. Mai stehen die Verantwortlichen aber trotzdem schon. Die Kinder werden in das Konzert mit einbezogen. Es wird verschiedene Themenbereiche geben. Frei unter dem Motto „Stadtkapelle zum Anfassen“ soll das besondere Konzert auch nicht nur was für Kinder sein. Es wird an einem Sonntagmittag ab 15 Uhr in der Stadthalle in Blumberg statt finden.