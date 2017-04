Blumberg Stadtkapelle Blumberg begeistert bei Frühjahrskonzert

Tosender Applaus für Stadtkapelle Blumberg bei Frühjahrskonzert in ausverkaufter Stadthalle. Das Publikum feiert die Kapelle und die Solisten

Rund 350 begeisterte Zuhörer waren am Samstagabend in der ausverkauften Stadthalle vom Frühjahrskonzert der Stadtkapelle begeistert. Sie alle erlebten einen überaus tollen Konzertabend, zu dem sich die 53 Musiker unter ihrem Dirigenten Michael Jerg wieder mächtig ins Zeug gelegt hatten. Unter dem Motto "Alt bekannt, leicht und beschwingt und immer beliebt" präsentierten die Aktiven einen bunten Frühjahrs-Melodienstrauß, der bei den Gästen in der Halle prächtig ankam. Kein Wunder daher, dass die Musiker erst nach zwei hart erklatschten Zugaben von der Konzertbühne durften. Höhepunkte des fast dreistündigen Konzerts waren unter anderem auch drei Solostücke, bei denen die zwei Solisten Albert Schafbuch am Xylophon und Anja Schuler als stimmgewaltige Sängerin brillierten und jeweils tosenden Applaus ernteten.

Als Moderatoren locker durch den gelungen Abend führten die beiden bewährten Ansager Werner Vogt und Susanne Freitag. Die beiden waren es auch, die mit humorigen Einlagen das Musikprogramm auflockerten. So zeigten sie beispielsweise passend zum Tell-Musikstück, wie der berühmte Tell-Apfelkopfschuss in "Schweizer-Super-Slow-Motion" aussieht.

Mit dem ergreifenden Stück "To a new moment", das Philip Sparke zum Milleniumswechsel geschrieben hatte, begannen die Blumberger Musiker. Renaissance-Klänge ließen die Akteure beim fünfsätzigen "The Danserye" von Tylman Susato erklingen. "Augen zu" und in die Welt der Wikinger und die großartige Landschaft Schottlands eintauchen war beim "Hymn of the Highlands" von Philip Sparke angesagt. In einem Arrangement von Stadtkapellen-Dirigent Michael Jerg brachten die Musiker Gioacchino Rossinis "Wilhelm Tell Galopp" zu Gehör, bei dem Xylophon-Solist Albert Schafbuch tosenden Applaus erntete.

"To a new moment", das Philip Sparke zum Milleniumswechsel geschrieben hatte, begannen die Blumberger Musiker. Renaissance-Klänge ließen die Akteure beim fünfsätzigen "The Danserye" von Tylman Susato erklingen. "Augen zu" und in die Welt der Wikinger und die großartige Landschaft Schottlands eintauchen war beim "Hymn of the Highlands" von Philip Sparke angesagt. In einem Arrangement von Stadtkapellen-Dirigent Michael Jerg brachten die Musiker Gioacchino Rossinis "Wilhelm Tell Galopp" zu Gehör, bei dem Xylophon-Solist Albert Schafbuch tosenden Applaus erntete. Der zweite Konzertteil brachte modernere Rhythmen. "The March from 1941" von Filmkomponist John Williams kam ebenso bei den Zuhörern an wie Carl Strommens "Fuego del Alma", bei dem die Musiker auch zeigten, dass sie die anspruchsvollen Klatsch-Rythymen des Komponisten beherrschen. An die österreichische Kaiserin "Sissi" erinnerte das Musical-Stück "Elisabeth" von Michael Kunze und Sylvester Levay, ehe die Blumberger Kapelle mit der "Rolling Stones Fantasy" von Arrangeur Peter Kleine Schaars die bekanntesten Stones-Hits erklingen ließen. Beim "Oh when the saints go marching in" glänzte Solosängerin Anja Schuler ebenso wie bei der ersten Zugabe von Whitney Houstons "I will allways love you". Mit Dimitri Shostakovichs "Walzer Nr. 2" als zweite Zugabe beendeten die Blumberger Musiker schließlich ihr großartiges Frühjahrskonzert.

Auf Neuland bewegen sich die Blumberger Musiker demnächst indes mit ihrem erstmals veranstalteten "Familienkonzert", das am 21. Mai über die Bühne geht, wie Kapellen-Chefin Angelika Sedlak am Samstagabend stolz ankündete. "Bei unserem ersten Familienkonzert für Kinder, Jugendliche und Junggebliebene steht das aktive Mitmachen und Anfassen im Vordergrund", freute sich Sedlak.

Viele Ehrungen

Gleich fünf verdiente Musiker durften Stadtkapellen-Vorsitzende Angelika Sedlak und Schwarzwald-Baar-Blasmusikverbands-Präsident Heinrich Glunz am Samstag abend auszeichnen: Die jungen Jule Schmidt durfte sich über ihre Auszeichnung mit dem goldenen Musikleistungsabzeichen freuen, Leander Jerg strahlte über seine Auszeichnung für den C3-Dirigentenschein. Als "lebendes Inventar" bezeichnete Glunk die drei Geehrten, die für 40 Jahre aktives Musizieren in der Blumberger Kapelle geehrt wurden: Carmen Happle und Klaus Hettich freuten sich über ihre Ehrung ebenso wie Michael Zier. Während Klarinettistin Carmen Happle nach Worten von der Kappellen-Chefin Angelika Sedlak die "rechte Hand" der Vorsitzenden sei, sei Tenorhornist Klaus Hettich "der Mann für die Mikrofone und den Instrumententransport". Michael Ziers Hauptaufgabe sei neben seinem Waldhorn "das Grillen". Lob hatte Verbandspräsident Heinrich Glunz aber nicht nur ausdrücklich für die fünf engagierten und ausgezeichneten Musiker, auch die Blumberger Stadkapelle selbst lobte Glunz in den höchsten Tönen: "Die Blumberger Kapelle ist im Verband einmalig, die Musiker bieten ihren Zuhörern eine musikalische Bandbreite auf hohem Qualitätsniveau!"