Blumberg Stadtfriedhof Blumberg: Sechs Brunnen außer Betrieb

Auf dem Blumberger Stadtfriedhof sind derzeit sechs Brunnen außer Betrieb

Blumberg – Auf dem Blumberger Friedhof sind derzeit sechs Brunnen wegen Frostschäden nicht in Betrieb, teilte die Stadt Blumberg am Mittwoch mit. Das Stadtbauamt prüfe derzeit in Zusammenarbeit mit dem Wasserwerk, welche Möglichkeiten der Sanierung es gebe. Die Brunnen, die außer Betrieb sind, wurden gekennzeichnet. Auf dem Blumberger Friedhof stünden aber noch ausreichend funktionstüchtige Brunnen zur Verfügung, hieß es.