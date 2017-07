vor 1 Stunde Bernhard Lutz Blumberg Stadt fordert wieder die dritte Stelle beim Polizeiposten Blumberg

Die Frage, ob beim Polizeiposten Blumberg die Stelle von Siegfried Fürst, der in den Ruhestand ging, wieder besetzt wird, war am Donnerstag Thema im Gemeinderat. Bürgermeister Markus Keller ging in die Offensive