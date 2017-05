Blumberg Stadt Blumberg will die Ortsumfahrung Zollhaus und Randen forcieren

Stadt Blumberg will die Ortsumfahrung Zollhaus und Randen forcieren

Beim Besuch des Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei in Blumberg ging es auch um die Ortsumfahrungen Zollhaus und Randen

Blumberg (blu) Bürgermeister Markus Keller sprach die Ortsumfahrungen Zollhaus und Randen an. Für die Umfahrung Randen sei schon vor fünf bis sechs Jahren eine Umweltverträglichkeitsprüfung erstellt worden, sie hatte die Südvariante, die in der Sonnenhofkurve auf die B 314 stoßen würde, als beste Trasse ergeben. Keller stellt sich vor, dass die Studie fortgeführt werde. Und er würde sich auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung für die Umfahrung Zollhaus wünschen, weil sich dabei auch die Variante ergeben werde. Beim Thema Lärmreduzierung fühle Blumberg sich schlecht behandelt, so Keller. Beim Lärmaktionsplan seien selbst einfache Vorschläge wie das Versetzen von Ortsschildern und eine Temporeduzierung von den Behörden abgelehnt worden.

Der Abgeordnete Thorsten Frei betonte, beide Vorhaben stünden im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans. Die Landesstraßenbauverwaltung sei personell unzureichend ausgestattet. Zu überlegen sei, ob man Planungen nicht fremd vergeben könne. Blumbergs Stadtrat Dieter Selig wies darauf hin, dass die Varianten zum Teil über städtische Entwicklungsflächen führten. Solange die Trasse nicht feststünde, könne die Stadt die Flächen nicht nützen.