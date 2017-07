Blumberg Stadt Blumberg fördert Kinder- und Jugendarbeit der Vereine in zwei Jahren mit fast 25 000 Euro

Die Stadt Blumberg investiert in zwei Jahren 24 000 Euro Fördergelder in Kinder- und Jugendvereinstätigkeit

Blumberg (blu) Die Blumberger Vereine hatten auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit, Anträge auf Kinder und Jugendförderung zu stellen. Insgesamt konnten 24 Vereine von den diesjährig ausgeschütteten Fördergeldern profitieren. Das teilte Blumbergs Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy am Dienstag mit. Für ein Kind beziehungsweise einen Jugendlichen unter 18 Jahren erhalten die Vereine einen Zuschuss in Höhe von zwölf Euro. Vereine, die nicht mehr als zehn Kinder oder Jugendliche betreuen, erhalten eine Pauschale von 100 Euro. Die Stadt Blumberg ist stolz und dankbar, eine solch rege Vereinstätigkeit aufzuweisen und sieht sich demgegenüber in der Pflicht, diese gebührend zu fördern. Bürgermeister Markus Keller freut sich, eine Kinder- und Jugendförderung, deren Gesamtsumme sich diesjährig auf 11 516Euro beläuft, ausschütten zu können und dankt im Namen der Stadt Blumberg allen Vereinen, die Nachwuchsarbeit leisten und so die langjährig gewachsenen Vereinstraditionen aufrecht erhalten.

Voriges Jahr hatten übrigens 27 Vereine insgesamt 13 900 Euro erhalten, sagte Hauptamtsleiterin Schautzgy auf Nachfrage. Der Stichtag für die Einreichung war der 30. Juni dieses Jahres, Vereine, die für 2018 Anträge stellen möchten, müssen dies bis spätestens 30. Juni 2018 tun.