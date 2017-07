Die älteren Menschen im Blumberger Stadtteil Epfenhofen haben seit zehn Jahren einen regelmäßigen Treffpunkt. Sie sind die St. Gallus-Senioren

Epfenhofen (ers) Vor genau zehn Jahren wurde der St. Gallus-Seniorenkreis gegründet. Dies wurde am vergangenen Sonntag würdig gefeiert. Der Tag begann mit einem feierlichen Gottesdienst in Epfenhofens Dorfkirche St. Gallus. Pfarrer Karlheinz Brandl erwähnte in seiner ansprechenden und erbauenden Ansprache, wie wichtig es sei, im Alter die Gemeinschaft zu pflegen. Leider mussten in den vergangenen Jahren auch zwölf Mitglieder auf ihrem letzten Lebensweg begleitet werden. Ihnen galt an diesem Tag das besondere Gedenken.

Nach einem gemütlichen Sektempfang im örtlichen Versammlungsraum, dem Pfarrhaus, ging es zum Mittagessen, wo man in Henry’s Landgasthaus (vormals Löwen) bestens bewirtet wurde.

Rückblick auf die Anfänge

Danach hielt Inge Fluck ihre gut gesetzte Laudatio auf den denkwürdigen Tag. Sie ist eine der Initiatoren der Seniorengemeinschaft, unterstützt von ihrem ehemann Viktor Fluck. Im Kreis ihrer Mitbürger schilderte Inge Fluck, was sie bewogen hatte, tätig zu werden. Bei einer Wallfahrt hätte sie eine Vision gehabt, in Epfenhofen für die älteren Leute Zusammenkünfte und damit Gemeinschaftspflege zu arrangieren. Dazu habe, wie sie selbst sagte, Mut gehört, doch was andernorts funktioniere, müsste im kleinen Epfenhofen auch möglich sein, habe sie sich gedacht.

Dank an Helferteam

Sie dankte ihrem Helferteam für die jederzeit gute Mitarbeit und auch deren eigenen Vorträge, nicht zuletzt „Turnvater“ Ottmar Brutsche, der auch jedes Jahr seine schattige Streuobstwiese für das Grillfest zur Verfügung stellt. Marlene Rudolf und Irene Hallaj dankten ihr mit einer schönen Orchidee und einer edlen Handtasche, die natürlich ganz zum Outfit der durch ihre Arbeit jung gebliebenen Vorsitzenden passte.

Bei der ausklingenden Kaffeerunde gab es dann die Möglichkeit, in mehreren Fotoalben in Bildern, die Inge Fluck akribsich samt Presseberichten gesammelt hatte, Rückschau zu halten. Da wurden schöne Erinnerungen wach.